2020-06-08T11:03:00+03:00
Общество

Во Владимире больного с психиатрическим диагнозом забрали права

Произошло это после вмешательства прокуратуры
Ирина Мальцева
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Мужчине, живущему в Ленинском районе областной столицы, еще в 2014 году выдали водительские права, действительные до июля 2024 года. Одна за последние несколько лет владимирец заболел и с прошлого года он находится под диспансерным наблюдением в Областной психиатрической больнице № 1 с диагнозом «шизофрения». Естественно, управление автомобилем – средством повышенной опасности – человеком с таким диагнозом создает угрозу жизни и здоровью горожан и безопасности дорожного движения, поэтому городской прокурор обратился в суд с просьбой аннулировать права. Согласившись с его доволдами, Ленинский районный суд прекратил действие водительских прав пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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