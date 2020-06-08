Скончался схиархимандрит Пётр (Кучер), настоятель Боголюбовского монастыря

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:35:46+03:00

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5 июня на 94-м году жизни скончался духовник Свято-Боголюбского женского монастыря схиархимандрит Петр (Кучер), ветеран Великой Отечественной войны.

Отец Петр (Кучер) родился 11 июля 1926 года в селе Клиновое Артемовского района Донецкой области в трудовой крестьянской семье. Крещен был в детстве. Семья подверглась раскулачиванию в начале 1930-х, пережила голод 1932-33 гг. (когда умер младший брат младенец Иоанн), в 1938 году умер отец семейства. Затем Петр Кучер прошел оккупацию, в сентябре 1943 года 17-летним юношей Петр был призван в действующую армию. Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

С 1963 года он стал регулярно ходить в церковь, хотя и до этого был верующим, и всю войну носил с собой в кармане листок с молитвой. Отец Петр был рукоположен в сан диакона 2 августа 1975 года. В ноябре 1996 года архимандрит Петр переехал в Суздаль. В январе 1997 года архимандриту Петру было поручено благоустраивать древний Свято-Боголюбский монастырь во Владимиро-Суздальской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU