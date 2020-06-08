Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:20:50+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составило 3151 человек. За сутки лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания. Они распределились так:

13 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

11 сл. в о. Муром,

10 сл. в г. Владимире,

10 сл. в Петушинском районе,

8 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Общая картина заболеваемости такая: 659 сл. в г. Владимире, 449 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 421 сл. в Петушинском районе, 283 сл. в Александровском районе, 289 сл. в о. Муром, 238 сл. в Ковровском районе, 117 сл. в Кольчугинском районе, 115 сл. в Собинском районе, 104 сл. в Юрьев-Польском районе, 95 сл. в Судогодском районе, 86 сл. в Вязниках, 77 сл. в Киржачском районе, 56 сл. в Суздальском районе, 55 сл. в Меленковском районе, 46 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU