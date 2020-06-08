2020-06-08T10:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая

Больше всего - в Гусь-Хрустальном районе
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области составило 3151 человек. За сутки лабораторно подтверждено 62 новых случая заболевания. Они распределились так:

13 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

11 сл. в о. Муром,

10 сл. в г. Владимире,

10 сл. в Петушинском районе,

8 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Суздальском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Меленковском районе.

Общая картина заболеваемости такая: 659 сл. в г. Владимире, 449 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 421 сл. в Петушинском районе, 283 сл. в Александровском районе, 289 сл. в о. Муром, 238 сл. в Ковровском районе, 117 сл. в Кольчугинском районе, 115 сл. в Собинском районе, 104 сл. в Юрьев-Польском районе, 95 сл. в Судогодском районе, 86 сл. в Вязниках, 77 сл. в Киржачском районе, 56 сл. в Суздальском районе, 55 сл. в Меленковском районе, 46 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 24 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет
Во Владимире двое приезжих пытались подкупить полицейского золотыми монетами
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 млрд рублей
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
Жительница Владимира прописала к себе шестнадцать узбеков
В Ковровском районе разрешения охоту выдавали с нарушениями
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Во Владимире больного с психиатрическим диагнозом забрали права
Скончался схиархимандрит Пётр (Кучер), настоятель Боголюбовского монастыря
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая
Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции
Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру
В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля
Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной
Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс
К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку
Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая