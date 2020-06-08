Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:11:03+03:00

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Всероссийская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор" пройдет с 8 по 15 июня. 9 июня в рамках мероприятия во Владимирской области состоится акция, в ходе которой волонтеры-медики и общественные активисты будут сдавать кровь, популяризируя донорство.

Кроме того, 15 июня в регионе состоится еще одна донорская акция, приуроченная к Всемирному дню донора. В ее рамках жители Владимирской области узнают о том, кто и как может стать донором, а также познакомятся с правилами ответственного донорства и мерами профилактики различных заболеваний.

Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).

Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU