2020-06-08T09:11:03+03:00
Общество

Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции

Она пройдет с 8 по 15 июня
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всероссийская акция "Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор" пройдет с 8 по 15 июня. 9 июня в рамках мероприятия во Владимирской области состоится акция, в ходе которой волонтеры-медики и общественные активисты будут сдавать кровь, популяризируя донорство.

Кроме того, 15 июня в регионе состоится еще одна донорская акция, приуроченная к Всемирному дню донора. В ее рамках жители Владимирской области узнают о том, кто и как может стать донором, а также познакомятся с правилами ответственного донорства и мерами профилактики различных заболеваний.

Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).

Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирские семьи начали получать выплаты на детей от 3 до 7 лет
Во Владимире двое приезжих пытались подкупить полицейского золотыми монетами
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 млрд рублей
ВТБ запустил биржевой фонд для инвестиций в золото
Жительница Владимира прописала к себе шестнадцать узбеков
В Ковровском районе разрешения охоту выдавали с нарушениями
Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19 по мнению экспертов МСЭ
Во Владимире больного с психиатрическим диагнозом забрали права
Скончался схиархимандрит Пётр (Кучер), настоятель Боголюбовского монастыря
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 8 июня: 62 новых случая
Владимирская область присоединится к всероссийской донорской акции
Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру
В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля
Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной
Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс
К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку
Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая