2020-06-07T17:43:54+03:00
Общество

Победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?» проведет для владимирцев онлайн-игру

Она будет посвящена путешествиям
Алексей СУХОВ
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Летний сезон интеллектуальной онлайн-игры «Матрица» стартует 10 июня и будет посвящен теме «Путешествия». Ведущим игры выступит Сергей Абрамов, двукратный обладатель Олимпийского Кубка стран по «Что? Где? Когда?» в составе сборной России, победитель открытого Кубка России по «Что? Где? Когда?», чемпион России по телеверсии «Брэйн-ринга» 2018 года, ведущий чемпионатов Мира по спортивному «Что? Где? Когда?».

Участники игры делятся на три возрастные категории: «Нео» (13-16 лет), «Тринити» (17-20 лет) и «Морфеус» – для игроков, старше 20 лет.

Игра будет состоять из 6 тем, в каждой из которых участникам предстоит ответить на 5 вопросов разной сложности и стоимости – от 10 до 50 баллов.

За верный ответ играющий получает количество баллов, равное стоимости вопроса. В случае неверного ответа баллы вычитаются из счёта игры.

На обдумывание ответа даётся 20 секунд. Ответы участники вписывают в поле рядом с номером вопроса в специальной форме по ссылке.

В игре будет три победителя, набравших наибольшее количество баллов в каждой возрастной группе.

Игра состоится 10 июня в 19:30.

Регистрация участников по ссылке: https://forms.gle/NRa1LherHEmcM36n6

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=ZnxlMdRsxtU&feature=youtu.be

Участие в игре бесплатное. Победители получат оригинальные призы от сети Информационных центров по атомной энергии

ИСТОЧНИК KP.RU

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