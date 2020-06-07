В новом театральном сезоне юным владимирским зрителям покажут сразу три новых спектакля

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:35:44+03:00

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Сразу три художественных совета, посвященных созданию новых спектаклей, прошли в онлайн формате во Владимирском театре кукол.

Итак, спектакль «Про Ежика и Медвежонка» (автор - С. Козлов, режиссёр - Валерий Баджи, художник - постановщик Ирина Хмарук, композитор А. Сидорцев) нацелен на аудиторию 0+, и театр представит его к началу следующего театрального сезона, то есть к 1 сентября.

Спектакли: «Ай, да Мыцык» (режиссёр – Ольга Штырляева, художник – постановщик Ильнур Слявчин, композитор А. Сидорцев) для детей от 6лет, а также «Загадка курочки рябы» (режиссёр – постановщик Алексей Ложкин, художник-постановщик Виктория Соловьева, композитор – А. Сидорцев) для малышей будут показаны для юных зрителей в октябре – ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU