Владимирцы смогут сдать в театр драмы билеты, купленные весной

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:12:15+03:00

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16 июня Владимирский академический театр драмы открывает кассу для возврата билетов, приобретенных на март, апрель и май.

Режим работы кассы: с 16 по 19 июня - с 11 до 14 часов, с 23 по 26 июня - с 14 до 18 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Если билеты покупались электронно, то и возврат возможен электронно после предварительного звонка по телефону: 8 800 - 500 - 70 - 00.

ИСТОЧНИК KP.RU