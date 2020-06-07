Ставровский оркестр духовых инструментов выиграл международный музыкальный конкурс

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:49:43+03:00

Ребята из местной детской музыкальной школы взяли диплом первой степени на фестивале в Воронеже

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Юные музыканты из детской музыкальной школы посёлка Ставрово Собинского района Владимирской области были удостоены наград VI Международного фестиваля-конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах и детских духовых оркестров "Воронежские духовые ассамблеи имени В.М. Халилова". Конкурс проходил в Воронеже и был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Из-за коронавируса в этом году конкурс проходил в заочной форме по видеозаписям. Ставровскую детскую музыкальную школу представляли учащиеся оркестрового отдела по всем трём номинациям - солисты, ансамбли, оркестры. Жюри, в состав которого вошли представители профессорско-преподавательского состава ведущих музыкальных вузов Москвы, высоко оценили выступления юных музыкантов из Ставрово, которых наградили дипломами:

- лауреатов 1 степени - народный коллектив духовой оркестр ДМШ п.Ставрово и Романа Колотилова, валторна;

- лауреатов 2 степени - брасс-квинтет;

- лауреатов 3 степени - Никиту Алексеев, баритон, Эльнура Исмаилова, кларнет, Ивана Чижова, тромбон, Алексея Кузнецова, саксофон, Павла Уточкина, саксофон.

Помимо наших земляков, в конкурсе приняли участие юные музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Ростов-на-Дону, Таганрога, Белгорода, Калуги, Астаны, Курска, Казани, Новороссийска и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU