К роддому на улице Офицерской подбросили новорожденную девочку

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:41:19+03:00

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Во Владимире неизвестный принес новорожденную девочку к зданию роддома на улице Офицерской и оставил ее у входа в коляске.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, им о ребенке сообщили по телефону в районе четырех часов утра 6 июня. Именно тогда сотрудники родильного отделения обнаружили новорожденную девочку. Та находилась в переносной детской люльке красного цвета, была завернута в пододеяльник и накрыта красной курткой, на голове новорожденной была надета синяя джинсовая шапочка. Ребенка осмотрели врачи и оставили на сохранение.

Полицейские пока знают лишь, что девочку оставил мужчина. Его, а также других возможных родственников сейчас ищут. В полиции просят, если кто-то что-то знает об этой истории, сообщить об этом по телефонам: 02 (102 — с мобильного), 8(4922)77-83-30, 77-83-31 (дежурная часть Отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру) или 8(4922)32-64-05, 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).

ИСТОЧНИК KP.RU