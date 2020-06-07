Во Владимирской области начался прием заявок на голосование не по месту жительства, а на удобном для избирателя участке

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:03:14+03:00

В первый день трое жителей 33 региона попросили сменить им место для голосования за поправки в Конституцию РФ

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1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию РФ. Во Владимирской области с 5 июня офисы МФЦ Владимирской области, терризбиркомы и "Единый портал государственных услуг" принимают заявления от тех жителей 33 региона, которые не смогут проголосовать по месту регистрации и выберут участок по месту нахождения.

В первый день приема заявлений о голосовании по месту нахождения в МФЦ Владимирской области поступили три заявки от граждан – в Коврове, Камешково и Суздале. Заявления можно подать в любом МФЦ, ТИК и на сайте "Госуслуги" до 21 июня, в любой участковой комиссии – с 16 до 21 июня.

Проголосовать на выбранном участке для голосования можно с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU