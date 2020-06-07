2020-06-07T09:52:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 63 новых случая

Во Владимире 16 заболевших
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области на 10 часов утра 7 июня лабораторно подтверждено 63 случая заболевания коронавирусом. Больше всего случаев во Владимире - 16, на вторном месте - Гусь-Хрустальный с 9 случаями, следом идут Муром и Александровский район с 8 случаями. По 7 случаев в Юрьев-Польском и в Петушинском районе, 3 случая в Собинском, по 2 случая в Вязниковском и в Селивановском районах, 1 случай в Ковровском районе.

Всего в области зарегистрировано 3089 случаев заболевания (649 случаев во Владимире, 436 - в Гусь-Хрустальном, 411 - в Петушинском, 283 - в Александровском, 278 - в Муроме, 238 - в Ковровском, 115 - в Кольчугинском, 107 - в Собинском, 100 - в Юрьев-Польском, 95 - в Судогодском, 86 - в Вязниках, 76 - в Киржачском, 54 - в Меленковском, 54 - в Суздальском, 46 - в Камешковском, 26 - в Радужном, 24 - в Селивановском, 11 - в Гороховецком районах).

ИСТОЧНИК KP.RU

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