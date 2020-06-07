2020-06-07T09:13:00+03:00
Общество

Владимирский автовокзал выплатил перевозчикам 10 миллионов долгов

Однако еще около 20 миллионов рублей пока не дошли до компаний
Алексей СУХОВ
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"Владимирский автовокзал" и до режима самоизоляции регулярно попадал в истории с долгами перед пассажироперевозчиками, а уж в последние месяцы многие компании жаловались, что им вовсе не платят за их работу. И вот областные власти (вокзал находится в их подчинении) сообщили, что часть долгов погашена.

В конце текущей недели областной бюджет изыскал 10 миллионов рублей на погашение части долга перед перевозчиками. Напомним, что 14 мая на погашение задолженности ГУП уже направил почти 5 миллионов рублей. Как и в мае, средства будут распределены между всеми перевозчиками, перед которыми у предприятия имеется задолженность, пропорционально их долгам. При этом по неофициальным данным еще около 20 миллионов рублей долгов ждут своего часа.

"Мы активно прорабатываем вопрос выделения средств из областного бюджета для их поддержки", – заявил врио заместителя Губернатора Роман Годунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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