2020-06-06T10:29:45+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки во Владимирской области подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом

Больше всего - во Владимире
Алена Смирнова
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 часов на 6 июня лабораторно подтвердили 60 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В лидерах по числу заболевших и 17 случаев во Владимире, 10 - в Собинском районе , 9 - в округе Муром, 8 - в Гусь-Хрустальном районе , 6 случаев подтвердили в Юрьев-Польском районе , по 4 в Селивановском и Меленковском районах и по 1 случаю в Ковровском и Камешковском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3026 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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