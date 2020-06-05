В день рождения Пушкина владимирцев приглашают послушать книги и посмотреть спектакль онлайн

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:28:47+03:00

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6 июня Владимирская областная научная библиотека отмечает день рождения Александра Пушкина!

«Пушкинские дни в научке» шли с 18 мая по 6 июня, и каждый день библиотека на своем сайте и на страницах в социальных сетях публиковала онлайн-чтения, литературные гостиные, гадания, конкурсы, викторины и мастер-классы по мотивам произведений писателя.

6 июня на сайте библиотеки пройдет праздничная программа. В 12:00 - чтение фрагмента книги «Пушкинскie дни въ губ. гор. Владимир (26 – 29 мая 1899 г.)», изданной Владимiрской Учётной Архивной Комиссiей. Эта небольшая книга – подробная программа празднования 100-летнего юбилея Пушкина во Владимире, в которой по дням, с документальной точностью и достоверностью описаны все мероприятия празднества.

В 15.00 - онлайн-чтение фрагментов книги Ивана Наживина «Во дни Пушкина». Это роман в двух томах, в котором рассказывается о зрелых годах жизни Пушкина - от Михайловской ссылки до трагической гибели на дуэли.

В 17.00 покажут фрагмент моноспектакля Евгения Думнова «Опять об Пушкина!», режиссер Яков Рубин. По мотивам произведений Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Константина Паустовского и Аркадия Бухова. Сквозь незаурядные и юмористические истории Александр Сергеевич предстает не великим и строгим классиком, а простым человеком, с которым каждый герой может завести беседу. Этот спектакль о смешных, добрых, умных и не очень людях обещает зрителю интересную встречу не только с Пушкиным, но и… с самим собой.

ИСТОЧНИК KP.RU