На Владимирскую область надвигается гроза с градом

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:18:30+03:00

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По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа, с сохранением вечером и в первой половине ночи на 6 июня на во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град.

Порывы южного ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с.

Такая погода повышает риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями, подтоплениями пониженных участков местности.

Во время грозы жителей просят по возможности не выходить на улицу, не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями.

Кстати, дождливая погода сохранится и в воскресенье, 7 июня. Температура при этом поднимется до +22, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU