Во Владимирской области дома ребенка вновь будут работать в обычном режиме

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:14:05+03:00

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В конце апреля социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома и дома ребенка в регионе перешли на круглосуточный закрытый режим работы. Сотрудники должны были сменяться раз в две недели, посещения были запрещены, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И вот ограничения снимаются. Согласно приказу главного санитарного врача Владимирской области Татьяны Даниловой с 8 июня эти учреждения вернутся к обычному режиму работы. А вот дома инвалидов и социальные учреждения, где живут пожилые люди, пока будут по-прежнему работать в закрытом режиме со сменой работников раз в четырнадцать дней. Всем работникам будут проводить тестирование от коронавируса. Напомним, за работу в таком режиме сотрудникам положены дополнительные выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU