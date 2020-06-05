2020-06-05T13:11:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области на 5 июня: сразу 124 человека за сутки

Зарегистрировано 3 новых смертельных случая
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По данным оперативного штаба, количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области на 5 июня составляет 112 человек. За последние сутки подтвержено сразу 124 новых случаев выздоровления. Это в два с лишним раза превышает число новых подтвержденных случаев заражения.

При этом за последние сутки подтверждено три новых случая смерти от коронавируса. Общее число умерших достигло 30.

На данный момент во Владимирской области 1824 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Около четверти всех пациентов лечатся в больницах, остальные - дома, амубулаторно. На 5 июня свободно 67 инфекционных коек в коронавирусных госпиталях и отделениях.

За весь период эпидемии в лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 77015 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 4 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 257, больных с признаками внебольничной пневмонии – 109. В больницах находится 35 пациентов с ОРВИ и 762 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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