Во Владимирской области утвердили программу льготной ипотеки для работников культуры

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:02:12+03:00

Она будет предоставляться с следующего года

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Во Владимирской области подписан закон по льготной ипотеке для работников культуры, искусства и кинематографии. Льготная программа начнет действовать с 1 января 2021 года.

Право на получение льготной ипотеки во Владимирской области будут иметь нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники культуры, искусства и кинематографии, при соблюдении следующий условий: возраст не старше 45 лет, высшее или среднее профессиональное образование.

При этом возраст не будет учитываться, если как минимум двое членов семьи (не обязательно супруги – это могут быть родители и дети) работают в государственных или муниципальных учреждениях культуры региона. Претенденты на поддержку должны быть зарегистрированы на территории Владимирской области.

По условиям льготной ипотеки, субсидироваться будет первоначальный взнос в размере 20 процентов от расчётной стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена ежемесячная 50-процентная компенсация расходов по процентам за кредит в течение 5 лет, но не более 5 тыс. рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU