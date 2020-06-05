2020-06-05T11:48:52+03:00
Общество

Во Владимирской области 15 июня начинается купальный сезон

В МЧС обещают ежедневную дезинфекцию пляжей и контроль за соблюдением социальной дистанции
Алексей СУХОВ
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В этом году в связи с режимом самоизоляции власти долгое время вовсе не вспоминали про купальный сезон. Не вспоминали о нем и простые жители - на улице было холодно, не до купания как-то.

Но наступило лето, и к теме все же возвращаются. В МЧС сообщили, что срок начала купального сезона во Владимирской области перенесён на 15 июня. К этой дате городские власти должны подготовить места для купания людей, пляжи должны быть оборудованы в соответствии с нормами безопасности, проверены и приняты к эксплуатации инспекторами ГИМС МЧС России. А там, где купание запрещено, местные администрации должны выставить запрещающие аншлаги. Всего в этом году к открытию готовятся 55 мест массового отдыха людей на воде. В МЧС уверяют, что ежедневно будет проводиться дезинфекция пляжей, а также осуществляться контроль за соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что за купальный сезон 2019 года на водоёмах Владимирской области погибли 23 человека, в том числе 4 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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