Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 58 новых случаев

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:19:09+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора на 5 июня, за последние сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 58 случаев коронавируса:

13 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Юрьев-Польском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Муромском районе,

5 сл. в Александровском районе,

4 сл в Петушинском районе,

4 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Суздальском районе,

3 сл. в Селивановском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

1 сл в Судогодском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Ковровском районе.

Всего во Владимирской области на 5 июня зарегистрировано 2966 случаев заболевания: 616 сл. в г. Владимире, 419 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 404 сл. в Петушинском районе, 275 сл. в Александровском районе, 261 сл. в о. Муром, 236 сл. в Ковровском районе, 115 сл. в Кольчугинском районе, 95 сл. в Судогодском районе, 94 сл. в Собинском районе, 87 сл. в Юрьев-Польском районе, 84 сл. в Вязниках, 76 сл. в Киржачском районе, 54 сл. в Суздальском районе, 50 сл. в Меленковском районе, 45 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 18 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU