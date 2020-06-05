2020-06-05T10:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 58 новых случаев

Больше всего - опять во Владимире
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 5 июня, за последние сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 58 случаев коронавируса:

13 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Юрьев-Польском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Муромском районе,

5 сл. в Александровском районе,

4 сл в Петушинском районе,

4 сл. в Собинском районе,

4 сл. в Суздальском районе,

3 сл. в Селивановском районе,

2 сл. в Кольчугинском районе,

2 сл. в Камешковском районе,

1 сл в Судогодском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Меленковском районе,

1 сл. в Ковровском районе.

Всего во Владимирской области на 5 июня зарегистрировано 2966 случаев заболевания: 616 сл. в г. Владимире, 419 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 404 сл. в Петушинском районе, 275 сл. в Александровском районе, 261 сл. в о. Муром, 236 сл. в Ковровском районе, 115 сл. в Кольчугинском районе, 95 сл. в Судогодском районе, 94 сл. в Собинском районе, 87 сл. в Юрьев-Польском районе, 84 сл. в Вязниках, 76 сл. в Киржачском районе, 54 сл. в Суздальском районе, 50 сл. в Меленковском районе, 45 сл. в Камешковском районе, 26 сл. в г. Радужном, 18 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области 15 июня начинается купальный сезон
Жители ЦФО приобрели 100 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области: 58 новых случаев
В Коврове пожарные эвакуировали 10 человек во время пожара в деревянном многоквартирном доме
Во Владимирской области педофилу предъявлено обвинение в преступлении 22-летней давности
Владимирскяа область получит 1,3 миллиарда рублей на детские выплаты
Жители Владимирской области смогут получить телемедицинскую консультацию
В Областной клинической больнице начали тестировать на антитела к коронавирусу
Оренбуржец обманул ковровчанина, желавшего купить бинокли
Во Владимире снова разрешили жениться и разводиться
Во Владимирской области нотариуса подозревают в превышении полномочий
Во Владимирской области продолжается строительство межпоселковых газопроводов по Программе газификации ПАО «Газпром»