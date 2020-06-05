В Коврове пожарные эвакуировали 10 человек во время пожара в деревянном многоквартирном доме
В городе Коврове на улице Киркижа произошел пожар в деревянном многоквартирном доме. Во время тушения спасатели эвакуировали на улице 10 человек.
Сам пожар произошел около девяти часов вечера 4 июня. Практически сразу спасателям позвонили и сказали, что горит квартира в доме №11. Дом двухэтажный, деревянный, 2-подъездный. Загорелась квартира на втором этаже. Внутри в тот момент никого не было. Первым делом пожарные вывели людей на улицу. Параллельно тушили огонь. По официальным данным через несколько минут огонь был локализован внутри квартиры, а после и потушен.
Причина пожара – неосторожность при курении. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадавших нет. Однако в результате пожара без жилья остались 2 человека. Администрация города Коврова решает вопрос о предоставлении им жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU