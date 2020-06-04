Во Владимирской области педофилу предъявлено обвинение в преступлении 22-летней давности

4 Июнь 2020 2020-06-04T23:42:12+03:00

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Следователям владимирского СК удалось раскрыть преступление, совершенное в 1997 году. Обвинение предъявлено 58-летнему мужчине, который отбывает срок в колонии за сексуальное нападение на 9-летнюю девочку. В ноябре 2019 года преступник в пьяном виде схватил на улице девочку, возвращающуюся домой после тренировки. Запугав и угрожая убить, он затащил ребенка в квартиру и попытался совершить насилие, но тут зазвонил домофон, преступник отвлекся, и девочке удалось сбежать через окно - квартира была на первом этаже. По горячим следам мужчина был задержан, и суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

При расследовании этого преступления следователям удалось раскрыть еще одно, давнее дело. Еще в декабре 1997 года в полицию обратился отец 9-летего ребенка с заявлением об изнасиловании дочери. Расследование тогда так и не дало результатов. Вечером 15 декабря 1997 года девочка вышла из подъезда искать своего котенка. Сзади на нее напал мужчина, схватил за руку, угрожал убийством и силой затащил на чердак, где надругался над ребенком. По словам отца девочки, дочка получила психологическую травму и долгое время боялась выходить на улицу.

Девочка не видела лица мужчины, ведь он напал сзади, и это осложняло розыск. Как установлено в последующем, он был дважды осужден к длительным срокам лишения свободы в 1998 и 2004 году за преступления сексуального характера.

ИСТОЧНИК KP.RU