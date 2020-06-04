Во Владимире снова разрешили жениться и разводиться

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:40:38+03:00

На время коронавируса регистрация браков и разводов была приостановлена

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Во Владимире снова начинает работать ЗАГС. Регистрация браков и разводов была приостановлена с начала апреля, после введения режима повышенной готовности. Исключения делались в случаях, когда отложить свадьбу было невозможно.

И вот женихам и невестам снова разрешили вступать в законный брак. Правда, по новым нормам, с соблюдением санитарных органичений. В зал бракосочетаний пустят только пару, в церемонии не могут участвовать родственники, свидетели, гости, фотографы. Жених и невеста должны быть в масках и перчатках. При этом на свадебные платья и фату запрета нет. Каждой паре на входе во дворец бракосочетания измеряют температуру тела.

Ведущий специалист отдела ЗАГС администрации города Владимира Элеонора Алёхина пояснила, что за два месяца запрета на браки практически никто из владимирских молодоженов не изменил своего намерения пожениться. В ближайшие даты ежедневно во владимирском ЗАГСЕ будет проводится по 30 бракосочетаний.

Прием в отдел ЗАГС администрации г. Владимира производится по всем участкам по предварительной записи. Телефоны приемной: 21-93-58, 21-37-71.

ИСТОЧНИК KP.RU