В Петушинском районе местный житель обокрал отдыхавших на берегу карьера

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:00:04+03:00

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Местный житель увидел на берегу карьера оставленные без присмотра вещи и забрал себе телефоны и банковскую карту. Пятидесятидвухлетний безработный мужчина попытался с помощью украденной карты расплатиться в магазине, то нам не хватало денег. Один из украденных телефонов он планировал оставить себе, а второй, стоивший около сорока пяти тысяч рублей, хотел вернуть за вознаграждение. Однако его планы не сбылись: полиция отыскала злоумышленника. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, похищенное изъято, в ближайшее время его вернут владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU