2020-06-03T14:23:39+03:00
Происшествия

Бывший гендиректор предприятия в Гусь-Хрустальном обвиняется в неуплате налогов

«Раско» не доплатило в бюджет более пятнадцати миллионов рублей
Ирина Мальцева
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Экс-генеральный директор ООО «Раско» в поселке Анопино Гусь-Хрустального района, занимавший эту должность с 25 апреля 2013 по 25 июня 2018 года, обвиняется в сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере. Только за мая и июнь 2018 года предприятие задолжало более восемнадцати миллионов рублей, которые должны были поступить в бюджет. С помощью принудительных мер, в том числе приостановке перечислений по счетам, получить в бюджет удалось только три миллиона. Чтобы не платить остальной долг, руководством ООО «Раско» применяло различные незаконные ухищрения, денежные потоки вводились из-под государственного контроля, взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц. В результате предприятию удалось скрыть пятнадцать миллионов четыреста тысяч рублей, которые должны были пойти на погашение налоговой задолженности. Бывший руководитель предприятия во время следствия придерживался версии о том, что действовал в интересах компании, ничего противоправного не совершал, о долгах и налоговых санкциях не знал. Однако обвинения предъявлено и дело направлено в суд, а сама предприятие сейчас находится в стадии банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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