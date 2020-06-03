Во Владимирской области - еще три смерти от коронавируса

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:01:06+03:00

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Во Владимирской области по данным оперативного штаба на 3 июня подтверждено еще три смерти от коронавируса. Общее количество летальных исходов, по последним данным, составляет 27. Как сообщает оперативный штаб, умершие от коронавируса попадают в статистику только после проведения лабораторного гистологического анализа, поэтому данные обновляются с запозданием.

Количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области - 941 человек, за последние сутки это число увеличилось на 102 человека.

В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзор) и Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) проведено 71635 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 42339 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 2 июня (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 342, больных с признаками внебольничной пневмонии – 95. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 39 пациентов с ОРВИ и 711 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU