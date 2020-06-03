Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июня: опять вспышка в Петушинском районе

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:52:19+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июня 2020 года составляет 2853 человека. За сутки подтверждено 56 новых случаев заражения. Они распределились так:

14 сл. в Петушинском районе,

9 сл. в Муромском районе,

8 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Вязниковском районе,

6 сл. в Судогодском районе,

3 сл. в Юрьев-Польском районе,

2 сл. в Суздальском районе.

Общая карта заражений на территории Владимирской области выглядит так: 588 сл. в г. Владимире, 405 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 396 сл. в Петушинском районе, 262 сл. в Александровском районе, 252 сл. в о. Муром, 234 сл. в Ковровском районе, 113 сл. в Кольчугинском районе, 94 сл. в Судогодском районе, 89 сл. в Собинском районе, 79 сл. в Вязниках, 77 сл. в Юрьев-Польском районе, 72 сл. в Киржачском районе, 49 сл. в Меленковском районе, 49 сл. в Суздальском районе, 43 сл. в Камешковском районе, 25 сл. в г. Радужном, 15 сл. в Селивановском районе, 11 сл. в Гороховецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU