Владимирский памятник сунгирской лошадке не попал в шорт-лист конкурса "Культурный след"

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:49:45+03:00

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Проект "Культурный след-2020" опубликовал 15 проектов, которые проходят в следующий этап конкурса. Сунгирской лошадки в этом списке не оказалось, несмотря на то, что наш проект набрал больше ста голосов.

В итоге в шорт-листе оказались такие памятники: барельеф А.П. Кибальникова (Саратовская область), арт-граффити “Я для вас Звезда!” (Республика Калмыкия, памятник ученому-астроному Ф.А. Бредихину (Ивановская область), встреча писателей (Башкортостан), бог Северных ветров (Республика Коми), культурный код Северной столицы (Спб), памятник героям книги “Два капитана” (Мурманская область), книжный арт-дворик (Республика Башкортостан), кольский ключ (Мурманская область), незабудка (Свердловская область), Здесь был! (Якутия), арт-объект, посвященный врачам и медицине «Незримые герои» (Волгоградская область), сказочный арт-объект “Оленегорск – родина Морозко” (Мурманская область),преВОСХОДный командир (Свердловская область), Птичья “клетка” Бёме (Брянская область).

Теперь эти проекты должны рассмотреть на региональных комиссиях.

ИСТОЧНИК KP.RU