Владимирских детей перед поездкой в загородные лагеря проверят на коронавирус

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:46:46+03:00

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Во Владимирской области идет подготовка к открытию детских летних загородных лагерей. Предварительно планируется, что они заработают с 1 июля, хотя открытие каждого конкретного лагеря будет зависеть от рекомендаций регионального Роспотребназдора, которые в свою очередь зависят от ситуации в том или ином районе Владимирской области - они очень разные.

На данный момент заявки на работу подали 314 детских оздоровительных лагерей. 272 из них – лагеря дневного пребывания при школах и учреждений дополнительного образования. Кроме того, планируется открыть 29 загородных лагерей, 9 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных и 2 профильно-досуговых лагеря.

В этом году будут особо жесткими требования к санитарному режиму при организации летнего детского отдыха. Во Владимирской области каждый ребёнок, который поедет в загородный лагерь или пойдет в пришкольный, будет обследован на коронавирус за счёт средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU