2020-06-03T13:22:36+03:00
Происшествия

Гусевчанин за несколько дней совершил четыре кражи

Он позарился на чужой инструмент и велосипеды
Ирина Мальцева
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Сорокадвухлетний местный житель, проходя по одной из улиц в Гусь-Хрустальном, обратил внимание на ряд сараев, где один из их владельцев выгружал из своего автомобиля сварочный аппарат. Поставив технику на землю, владелец отлучился на непродолжительное время, и, воспользовавшись удобным моментом, прохожий решил похитить его. Позднее в одном из подъездов он украл с первого этажа стоявший велосипед, а через несколько дней вернулся в этот же подъезд и утащил еще один велосипед. Через несколько дней он украл еще один велосипед в другом районе. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчину, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали, ущерб, причиненный им ,составил двадцать тысяч рублей. Часть украденного он успел продать, остальное изъяли. Сейчас проверяется, не причастен ли горожанин к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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