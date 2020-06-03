Во Владимирской области пройдут сильные дожди

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:15:47+03:00

Также возможна гроза и сильный ветер

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По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 3 июня до 9.00 4 июня во Владимире и по области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.

Порывы восточного ветра могут достигать 13-18 м/с.

Такая погода повышает риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Жителей региона по возможности просят не выходить на улицу, не оставлять личный машины под рекламными щитами и деревьями.

При происшествиях незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU