Во Владимирской области пройдут сильные дожди
По данным Владимирского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 3 июня до 9.00 4 июня во Владимире и по области ожидается сильный дождь, в отдельных районах гроза.
Порывы восточного ветра могут достигать 13-18 м/с.
Такая погода повышает риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.
Жителей региона по возможности просят не выходить на улицу, не оставлять личный машины под рекламными щитами и деревьями.
При происшествиях незамедлительно звоните по номерам 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU