Тимур Рамазанов оставил пост директора департамента развития предпринимательства

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:35:30+03:00

Сегодня его последний рабочий день

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3 июня – последний рабочий день Тимура Рамазанова в должности директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области. Губернатор Владимир Сипягин принял его добровольную отставку и подписал распоряжение о расторжении с ним служебного контракта.

Напомним, его назначили на должность 10 января 2019 года. Тимур Рамазанов - уроженец города Коканд Ферганской области Узбекской ССР. Предприниматель окончил Свердловское высшее военно-политическое танково-артиллерийское училище, по образованию - офицер-политработник, учитель истории и обществоведения.

Во Владимирскую область Рамазанов переехал в конце 90-х, был учредителем и директором владимирского автосалона "АвтоЛэнд", а также федеральных сетей мотосалонов "Стелс" и CF-moto. В 2014 году Тимур Рамазанов вместе с партнерами купил сельхозпредприятие "Тарбаево"в Суздальском районе Владимирской области, которое затем перепродал.

ИСТОЧНИК KP.RU