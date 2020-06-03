Во Владимире арендатору сгоревшего склада медицинских отходов грозит штраф

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:02:11+03:00

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Напомним, склад в промзоне Владимира, набитый свежим медицинским мусором, сгорел в середине мая. И тогда содержимы склада заинтересовалась прокуратура, ведь медицинские отходы могут быть опасны для людей, даже когда пожар потушен. Как оказалось, индивидуальный предприниматель .арендовавший склад, без согласия собственника стал использовать его для хранения медицинских отходов и биоматериалов, которые вывозил на основании договоров с медучреждениями. Хотя отходы вывозились на склад после того, как в больницах и поликлиниках их обеззараживали, чтобы не допустить распространения заболеваний, в том числе COVID-19, деятельность по обращению с медицинскими отходами осуществлялась с грубыми нарушениями норм законодательства. Не соблюдались обязательные санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации мест складирования данного вида отходов, отсутствовали необходимые условия для санитарной обработки контейнеров и транспортных средств, на участке канализации не было канализации, водопровода, автономной вентиляции. Поэтому прокуратура потребовала незамедлительного уничтожения отходов, большую часть уже утилизировали специализированные организации, помещение дезинфицируют. В отношении предпринимателя возбуждены два дела об административных правонарушения – за использование земельного участка, предназначенного для производственной базы, не по назначению и за на рушение требований пожарной безопасности. Решается вопрос о возбуждении третьего административного дела - за нарушение санитарных требований законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU