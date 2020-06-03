2020-06-03T11:34:24+03:00
Происшествия

В Александрове молодая мать довела младенца до смерти

Женщина кормила его неподходящей едой и не обращалась к врачу
Ирина Мальцева
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Трехмесячный мальчик попал в районную детскую больницу 6 мая с признаками тяжелого истощения и кишечной инфекции. Малыша, который был в тяжелом состоянии, перевели в областную детскую клиническую больницу, но врачи не смогли ему помочь – он умер. Во время прокурорской проверки выяснилось, что тридцатитрехлетняя мать не заботилась о жизни и здоровье крохи, кормила его неподходящей по возрасту едой, а в течение полутора месяцев перед гибелью малыша не обращалась к врачу, хотя состояние ребенка ухудшалось. Сейчас в отношении александровки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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