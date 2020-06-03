Владимирец организовал подпольную мастерскую по изготовлению оружия

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:02:23+03:00

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Региональное управление ФСБ пресекло деятельность безработного владимирца, который незаконно продавал огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, а также организовал подпольную мастерскую по изготовлению оружия.

- В июле прошлого года в квартире мужчины нашли пистолет калибра 9мм с устройством для бесшумной беспламенной стрельбы (переделанный из охолощенного пистолета Р-411), 56 патронов калибра 9х18 мм, 49 патронов калибра 5,6 мм, 4 патрона калибра 7,62х39 мм, значительное количество гильз, пуль, капсюлей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию, а также приспособления для снаряжения патронов, - рассказали в региональном управлении ФСБ. - Основные части и детали для изготовления оружия, а также комплектующие для изготовления патронов преступник приобретал через интернет по почтовому каналу.

В сентябре и ноябре прошлого года возбудили два уголовных дела. В мае этого года Ленинский районный суд назначил наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU