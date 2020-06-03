Во Владимире задержали волгоградца, объявленного в федеральный розыск

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:53:54+03:00

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Беглеца обнаружил в одной из квартир областного центра, обитатели которой любили выпить, капитан полиции Максим Гудованый. Полицейский проводил профилактический осмотр и среди знакомых лиц заметил неизвестного. Хотя тот представился чужим именем, полицейский узнал в нем человека, объявленного в федеральный розыск, и доставил его в пункт полиции №12 УМВД России по городу Владимиру. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, тридцатитрехлетнего жителя Волгограда за уклонение от административного надзора и неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений должны были заключить под стражу. Но он специально не пришел в суд и перебрался во Владимир. Кстати, уже здесь 13 мая он обокрал магазин. Сейчас волгоградец передан на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU