ВлГУ открывает двери абитуриентам онлайн
Учителя и выпускники школ города Владимира готовятся к предстоящей сдаче ЕГЭ, а владимирская высшая школа - к вступительным испытаниям абитуриентов.
2 июня начались «дни открытых дверей» в онлайн-формате во Владимирском государственном университете. Профориентационные встречи с потенциальными абитуриентами будут проходить в течение нескольких недель на различных университетских интернет-площадках.
Каждый из институтов опорного вуза подготовил презентацию профильных направлений и специальностей. Абитуриенты и родители смогут задать вопросы в онлайне или в специальной форме уже после встречи и получить компетентный и подробный ответ.
ВлГУ проведет презентацию образовательных программ несколько раз. Видеозаписи дней открытых дверей ВлГУ онлайн сохраняются и размещаются на YouTube-каналах и в группах «ВКонтакте» институтов.
По общим вопросам поступления в университет можно обращаться в приемную комиссию по телефонам 47-99-78 и 47-76-31, e-mail: prkom@vlsu.ru.
Расписание «дней открытых дверей» можно узнать на официальном сайте ВлГУ .
ИСТОЧНИК KP.RU