2020-06-03T10:13:44+03:00
Общество

ВлГУ открывает двери абитуриентам онлайн

Со 2 июня начались дни открытых дверей
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Учителя и выпускники школ города Владимира готовятся к предстоящей сдаче ЕГЭ, а владимирская высшая школа - к вступительным испытаниям абитуриентов.

2 июня начались «дни открытых дверей» в онлайн-формате во Владимирском государственном университете. Профориентационные встречи с потенциальными абитуриентами будут проходить в течение нескольких недель на различных университетских интернет-площадках.

Каждый из институтов опорного вуза подготовил презентацию профильных направлений и специальностей. Абитуриенты и родители смогут задать вопросы в онлайне или в специальной форме уже после встречи и получить компетентный и подробный ответ.

ВлГУ проведет презентацию образовательных программ несколько раз. Видеозаписи дней открытых дверей ВлГУ онлайн сохраняются и размещаются на YouTube-каналах и в группах «ВКонтакте» институтов.

По общим вопросам поступления в университет можно обращаться в приемную комиссию по телефонам 47-99-78 и 47-76-31, e-mail: prkom@vlsu.ru.

Расписание «дней открытых дверей» можно узнать на официальном сайте ВлГУ .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший гендиректор предприятия в Гусь-Хрустальном обвиняется в неуплате налогов
Во Владимирской области - еще три смерти от коронавируса
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 3 июня: опять вспышка в Петушинском районе
Владимирский памятник сунгирской лошадке не попал в шорт-лист конкурса "Культурный след"
Владимирских детей перед поездкой в загородные лагеря проверят на коронавирус
Гусевчанин за несколько дней совершил четыре кражи
Во Владимирской области пройдут сильные дожди
ВТБ Лизинг предлагает новые Volkswagen Polo и Jetta на выгодных условиях
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Тимур Рамазанов оставил пост директора департамента развития предпринимательства
Во Владимире арендатору сгоревшего склада медицинских отходов грозит штраф
Во Владимирской области разрешили работать стоматологическим поликлиникам
В Александрове молодая мать довела младенца до смерти
Владимирец организовал подпольную мастерскую по изготовлению оружия
Во Владимире задержали волгоградца, объявленного в федеральный розыск
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
ВлГУ открывает двери абитуриентам онлайн