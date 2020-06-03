Больше 110 тысяч владимирцев подали заявление на получение выплаты 10 тысяч рублей
По состоянию на 2 июня Областное отделение Пенсионного фонда приняло 110390 заявлений семей о единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Абсолютное большинство заявлений уже одобрены, выплаты родителям начались 1 июня.
Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих дней, деньги перечисляются в течение трех рабочих дней.
Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей.
Регистрация на Портале госуслуг для подачи обращения не требуется.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU