Владимирцам не нужно забирать путевки в детские сады
Завершено комплектование детских садов Фрунзенского и Октябрьского района Владимира.
С результатами комплектования можно ознакомиться на сайте госуслуг и на сайте - образование33.рф
В связи с пандемическими ограничениями родителям не требуется приходить за путевкой в отдел комплектования ДОУ: путевки переданы заведующим детских садов, в ближайшее время они свяжутся с родителями и определятся со сроками и порядком посещения ребенком садика.
В июне пройдет комплектование в детские сады Ленинского района.
В этом году в детские сады Владимира пойдут порядка 4 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU