2020-06-03T09:36:04+03:00
Общество

Владимирцам не нужно забирать путевки в детские сады

Их сразу передадут заведующим
Виктория СУХОВА
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Завершено комплектование детских садов Фрунзенского и Октябрьского района Владимира.

С результатами комплектования можно ознакомиться на сайте госуслуг и на сайте - образование33.рф

В связи с пандемическими ограничениями родителям не требуется приходить за путевкой в отдел комплектования ДОУ: путевки переданы заведующим детских садов, в ближайшее время они свяжутся с родителями и определятся со сроками и порядком посещения ребенком садика.

В июне пройдет комплектование в детские сады Ленинского района.

В этом году в детские сады Владимира пойдут порядка 4 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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