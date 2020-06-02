2020-06-02T18:42:29+03:00
Происшествия

Суздальские подростки напали на таксиста

Они нанесли молодому водителю несколько ножевых ранений
Ирина Мальцева
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Два семнадцатилетних молодых человека из Суздальского района 3 февраля выпили и договорились вызвать такси, а потом напасть на него, отобрать машину и деньги. Вооружившись ножами, они сели в приехавшее такси, доехали до села Павловское и набросились на водителя с ножами, а потом потребовали денег. Двадцатитрехлетний мужчина отдал пятьсот рублей, а потом, улучив момент, нажал на газ и уехал. Водитель с ножевыми ранениями лица, шеи и груди доехал до трассы и обратился в службу спасения. Ему сделали операцию в больнице скорой помощи, а потом молодой человек долго лечился дома. А один из подростков в тот же день угнал «Жигули» в селе Павловское, но пьяный не справился с управлением и съехал в кювет ,где его и задержали сотрудники ГИБДД. А в январе он же угнал УАЗ. Сейчас уголовное дело по обвинению подростков в разбое направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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