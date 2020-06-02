2020-06-02T15:50:26+03:00
Общество

Учитель гимназии №3 города Владимира получила звание "Заслуженный учитель Российской Федерации"

Вместе с ней на федеральном уровне отметили еще пять человек из 33 региона
Алексей СУХОВ
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Президент РФ Владимир Путин отметил сразу шестерых человек из Владимирской области разными наградами и званиями.

Так за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоено Элле Владимировне Лазук – учителю гимназии № 3 г.Владимира.

Почётные грамоты Президента России получили:

– Лидия Михайловна Данилина, ведущий инженер участка службы магистральных связей Радиоцентра Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), Петушинский район;

– Елена Евгеньевна Сатарова, заведующая детсадом №83 г.Владимира.

Кроме того, благодарность Президента России объявлена:

– Марине Анатольевне Золотовой, директору городского межшкольного учебного комбината №2 г.Владимира;

– Вадиму Вячеславовичу Лошакову, начальнику службы информационных технологий Радиоцентра Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), Петушинский район;

– Светлане Владимировне Орловой, консультанту управления культуры администрации округа Муром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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