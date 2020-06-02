Учитель гимназии №3 города Владимира получила звание "Заслуженный учитель Российской Федерации"
Президент РФ Владимир Путин отметил сразу шестерых человек из Владимирской области разными наградами и званиями.
Так за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" присвоено Элле Владимировне Лазук – учителю гимназии № 3 г.Владимира.
Почётные грамоты Президента России получили:
– Лидия Михайловна Данилина, ведущий инженер участка службы магистральных связей Радиоцентра Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), Петушинский район;
– Елена Евгеньевна Сатарова, заведующая детсадом №83 г.Владимира.
Кроме того, благодарность Президента России объявлена:
– Марине Анатольевне Золотовой, директору городского межшкольного учебного комбината №2 г.Владимира;
– Вадиму Вячеславовичу Лошакову, начальнику службы информационных технологий Радиоцентра Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), Петушинский район;
– Светлане Владимировне Орловой, консультанту управления культуры администрации округа Муром.
ИСТОЧНИК KP.RU