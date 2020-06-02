2020-06-02T15:33:19+03:00
Происшествия

Житель Радужного убил троих знакомых

И отправился в гости, где попытался зарезать еще одного человека
Ирина Мальцева
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В начале апреля прошлого года сорокаоднолетний мужчина временно поселился в квартире у знакомых. В ночь на 6 апреля радужанин, выпивший и принявший наркотики, поругался с мужчиной и двумя пожилыми женщинами, находившимися в квартире. Он заподозрил, что знакомые сообщат в полицию о том .где он живет, его увезут в суд и вместо исправительных работ отправят за решетку. Успокоить гостя хозяевам квартиры не удалось, он с ножом напал сначала на тридцатишестилетнего мужчину, потом на пятидесяти семилетнюю и шестидесятипятилетнюю женщин. Расправившись с тремя людьми, которые скончались на месте от полученных ран, нападавший отправился в бар, где встретил свою знакомую. Придя домой к женщине, горожанин выпил еще и поссорился с мужчиной, тоже заглянувшим к ней в гости. Но пострадавший активно сопротивлялся и сумел сбежать. Сейчас радужанину предъявлено обвинение в тройном убийстве и покушении на убийство, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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