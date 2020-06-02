Суд обязал владимирскую школу отремонтировать туалеты

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В суд обратилось управление Роспотребнадзора по Владимирской области, прося обязать школу №47 города Владимира устранить выявленные нарушения санитарного законодательства: довести уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах до нужного уровня, оборудовать кабины туалета на первом и втором этажах, привести имеющиеся при спортивном зале душевые кабины в рабочее состояние. Фрунзенский районный суд посчитал требования обоснованными. До первого сентября школе предстоит обеспечить нормальный уровень освещения в классах, где занимаются дети, и оборудовать кабинки в туалетах. А вот душевые делать не придется – их обустройство необязательно, а только рекомендовано. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU