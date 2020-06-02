Владимирцы могут пополнить транспортную карту на почте

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:51:20+03:00

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С 1 июня пополнить транспортную карту для проезда на автобусе или троллейбусе можно в одном из почтовых отделений города Владимира. За предоставление услуги комиссия не взимается.

Услуга уже доступна в 20 отделениях. К концу месяца возможность пополнить транспортную карту появится ещё в 11 почтовых отделениях областного центра. Для пополнения карту нужно иметь при себе транспортную карту.

Пенсионеры, которые обслуживаются на дому, смогут пополнить социальную транспортную карту у почтальона при помощи мобильного почтово-кассового терминала. Приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

«Пополнение транспортной карты занимает не более одной минуты, денежные средства зачисляются в режиме онлайн. Запуск нового сервиса позволит обеспечить максимальную доступность приема платежей для горожан», – подчеркнул директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.

ИСТОЧНИК KP.RU