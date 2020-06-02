"День пряника" во Владимире пройдет онлайн

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:39:57+03:00

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Третий семейный фестиваль «День Пряника» состоится в формате прямого эфира 6 июня в группе ВКонтакте.

Гостей фестиваля ждет: конкурс карнавальных костюмов с призами, представление сказочных героев проекта «Сказочная Россия», экскурсии по музеям пряников России, мастер-классы, большои розыгрыш призов среди лучших учеников по итогам учебного года.

Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучший сказочный костюм! Условия конкурса просты: в личные сообщения группы - https://vk.com/muzei33 или на почту prianik33@mail.ru необходимо прислать фото сказочного костюма на модели, фото костюма отдельно (чтобы исключить использование фото из интернета) и описание костюма. Срок подачи заявок до 10.00 5 июня.

На первом этапе комиссия из сказочных героев со всей России отберет 20 детских и 10 взрослых костюмов, которые пройдут в финал! На втором этапе, 6 июня, в прямом эфире онлайн-фестиваля «День Пряника», комиссия из сказочных героев определит победителей в номинациях взрослый и детский костюмы!

Все детские костюмы, вышедшие в финал, получат боксы с мастер-классами от организатора.

А победителей в этом году ждут отличные призы: электрический самокат с наколенниками и шлемом для победителя в номинации детский костюм; многофункциональная мультиварка для победителя в номинации взрослый костюм.

В этом году в комиссию сказочных героев войдут: Берендей и Сударушка, Василиса Премудрая и Водяной царь, Царевна-лягушка и Иван-царевич, Кикимора Вятская, Марья Искусница.

Критерии для оценки сказочных костюмов: оригинальность; аккуратность; креативность.

ИСТОЧНИК KP.RU