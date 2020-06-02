Владимирская область попала в десятку самых "молочных" регионов страны

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:16:36+03:00

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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Всемирному дню молока, 1 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России делают самую вкусную молочную продукцию.

Большинство пользователей соцсетей (29,75%) считают «молочку», произведенную в Вологодской области, самой вкусной и качественной. На втором месте — молоко и молочные продукты из Краснодарского края (25,32% опрошенных). «Бронзу» получает молоко из Башкирии — 12,66% голосов.

Россияне также считают неплохим и качественным молоко из Воронежской области (6,96%), Алтайского края и Ставропольского края (по 5,7%), Владимирской области (3,8%), Татарстана (3,16%), Чувашии (4,43%) и Тверской области (2,53%).

ИСТОЧНИК KP.RU