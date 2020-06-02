2020-06-02T12:56:56+03:00
Происшествия

Владимирец продал технику из арендованной квартиры

За растрату он получил реальный срок
Ирина Мальцева
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Горожанин, уже не раз судимый за корыстные преступления, снял в областной центре квартиру, заключив официальный договор в конце августа прошлого года. Но в ноябре прошлого года он забрал из доверенной ему на время квартиры телевизор и продал его в «Техносеконде» за восемь тысяч рублей. естественно, пропажу обнаружили и хозяева обратились в полицию. Владимирец, имеющий маленьких детей, признал себя виновным, оформил явку с повинной, но с учетом рецидива преступления суд отправил его в колонию строгого режима на год и восемь месяцев. Сам осужденный не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу во Владимирский областной суд, который рассмотрит ее 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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