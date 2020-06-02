2020-06-02T12:45:38+03:00
Происшествия

Жительница Александрова с помощью мошенничества получила кредит

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело
Ирина Мальцева
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Сорокадвухлетняя жительница Александровского района в конце прошлого года по телефону оформила кредитную банковскую карту, которую на следующий день привез курьер. Для банка женщина заполнила, как положено, заполнила анкету, но внесла туда ложные сведения, а потом пользовалась кредиткой, но деньги не возвращала. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, поскольку в течение полугода деньги по оплате кредита не поступали, представитель банка обратился в полицию. Вину подозреваемая, успевшая потратить более сорока тысяч рублей, признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За мошенничество в сфере кредитования александровке грозит крупный штраф, обязательные работы или арест до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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