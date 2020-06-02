2020-06-02T12:36:49+03:00
Происшествия

Муромлянина оштрафовали за нежелание идти в армию

Он полгода прятался от военкомата
Ирина Мальцева
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Двадцатилетний житель Мурома должен был пойти служить в осенний призыв прошлого года – с 1 октября по 31 декабря. Законных оснований не отдавать долг Родине у молодого человека не было, его, как положено, известили, что 1 ноября он должен явиться в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования. Но в указанную дату по месту требования не явился, 23 декабря прошлого года для отправки к месту прохождения службы в армию также не прибыл. Но молодого человека нашли, в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы. Вину он признал. Теперь мурмолянину предстоит заплатить штраф – тридцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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