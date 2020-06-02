2020-06-02T12:24:51+03:00
Происшествия

Ковровчанин решил отомстить своей бывшей и обвинил ее в краже телефона

Теперь его будут судить за ложный донос
Вероника ПАНИНА
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Житель Коврова пойдет под суд за ложный донос - так неудачно он решил отомстить своей бывшей сожительнице. Летом прошлого года мужчина поссорился со своей дамой и... пошел в полицию, где написал заявление: мол, нехорошая украла у него мобильный телефон и деньги. Полицейские быстро выяснили, что никакого телефона и денег у него изначально и не было. Красть нечего (может, потому его дама и бросила?). А заявление он написал на бывшую подружку потому, что очень на нее злился.

Эти любовные разборки никого бы не заинтересовали, если бы действия мужчины не квалифицировались как "ложный донос". В итоге полиция все-таки завела уголовное дело - но не на подружку, а на самого заявителя. Теперь его будут судить.

Кроме того, так как для проверки заявления пришлось зря отвлекать от работы сотрудников органов внутренних дел, это причинило государству убытки, связанные с организацией работы по проверке ложного сообщения о преступлении. Поэтому Ковровским городским прокурором заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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